Больше, чем в первой чеченской: Государственные СМИ «призвали» остановить Путина и войну в Украине
На сайтах ряда российских СМИ появился призыв остановить войну в Украине. Сообщение распространила хакерская группировка Anonymous, взломавшая сайты российских изданий.
Известно, что взлом коснулся сайтов «Известий», «ТАСС», «РБК», «Фонтанки» и других. При попытке зайти на страницы изданий появляется текст, а также открывается дополнительная вкладка, ведущая на видеоролик под названием «Страшные потери Путина».
«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть. Путин заставляет нас врать и подвергает опасности», - говорится в сообщении хакеров.
Авторы отмечают, что Россия оказалась изолированной после нападения на Украину и в скором времени россиянам придётся жить как в Северной Корее.
«Для чего это нам? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим его!», - говорится в сообщении.
Также на странице размещено изображение, согласно которому за время боевых действий в Украине российская сторона потеряла 5300 солдат. Это, отмечают авторы, большее число потерь, чем в первой чеченской войне