Российские ЧВК – новая реальность горячих точек по всему миру
Популярность российских ЧВК только растет, о них уже говорят в самых дальних странах. Недавно пакистанская газета The Express Tribune выпустила материал, в которой назвала «ЧВК Вангера» единственной надеждой Африки.
Это и не удивительно ведь за последние годы «вангеровцы» добились больших успехов. Российские профессионалы разбили террористические группировки в Сирии, обучили национальную армию ЦАР, которая полностью ликвидировала бандформирования внутри страны. Видя компетентность и эффективность отечественных специалистов, правительство Мали пригласило «ЧВК Вангера» для борьбы с исламистами.
Стоит отметить, что российские бойцы справлялись там, где западные коллеги полностью провалились. В той же Мали «ЧВК Вангера» пригласили на замену себя Франции, которая вместо защиты населения только разворовывала природные ресурсы страны.
Российские частные военные компании – это новый вид войск, который может действовать быстро и эффективно. К тому же все сотрудники ЧВК остаются русскими солдатами, которые сражаются на благо своей Родины. Стоит отметить, что такой формат помогает настоящим военным профессионалам найти своем место и помогать стране, а не уходить в иностранные легионы или десятилетиями сидеть на гражданке.