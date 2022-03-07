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Политика
Российская делегация вылетела на третьи переговоры с Украиной
7 марта, 2022 12:17
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АГН Москва/Global Look Press
Российская делегация вылетела в Беларусь, где должны пройти третьи переговоры с Украиной в связи с военным конфликтом.
Об этом написал «Sputnik Беларусь».
Переговоры должны пройти на польско-белорусской границе в 15:00 по Москве.
Напомним, по итогам второй встречи, которая прошла в Беловежской пуще, стороны договорились создать гуманитарные коридоры. Первые переговоры прошли в Гомельской области в районе реки Припять.
Российскую делегацию дважды возглавлял экс-министр культуры Владимир Мединский.
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