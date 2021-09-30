Российская ЧВК приступила к работе с армией Мали
Личный состав ВС Мали уже проходит обучение у специалистов российской ЧВК. В Сети появились фотографии с учений в пустынной местности африканского государства.
Речь идет о сотрудничестве «ЧВК Вагнера» с руководством Мали. Российские инструкторы работают с местными военными для повышения общего уровня боеспособности силовых структур.
На опубликованной фотографии мужчина европейской внешности в камуфляжной форме показывает правильную позицию для стрельбы из автомата двоим малийским солдатам.
Сотрудники ЧВК из России приглашены властями Мали, так как местные военные не в состоянии самостоятельно справиться с террористической угрозой. Необходимость в сотрудничестве с зарубежными партнерами также была вызвана решением Франции вывести солдат из страны и завершить операцию «Бархан».