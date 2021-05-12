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Политика

Российская база в Судане станет фактором стабилизации на Ближнем Востоке

Кирилл Голубев
12 мая, 2021 14:00
3 мин
Кирилл Голубев
12 мая, 2021 14:00
3 мин

Регион Ближнего Востока и Северной Африки, где проходят ключевые морские торговые маршруты, находится в перманентном состоянии политической, экономической и военной турбулентности. Он нуждается в присутствии мировых держав в качестве гарантов безопасности, пишет «Утро.ру».

Издание отмечает, что сквозь ближневосточные и североафриканские страны проходит наиболее важный маршрут из Европы в Азию. Он пролегает через Суэцкий канал и Красное море, а затем через Баб-эль-Мандебский пролив в Индийский океан. При этом из-за деятельности террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ) он находится под постоянной угрозой. Кроме того, ситуация с контейнеровозом Ever Given, который на неделю заблокировал движение по Суэцкому каналу, проявила необходимость оперативных действий мировых держав на фоне форс-мажоров.

«Единственной относительно мирной точкой, в которой могут быть расположены силы мировых держав, является Красное море. Расположенный здесь флот может в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу, которая позволила бы заблокировать путь из Европы в Азию», — указывают авторы.

В конце 2020 года Россия подписала соглашение с Суданом о размещении в этом районе пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Появление российской базы в Красном море позволит оперативно реагировать на угрозы в регионе и обеспечивать безопасность коммерческого судоходства.

«Даже в ситуации с «человеческим фактором» по примеру Ever Given российский флот смог бы оперативно предоставить средства и силы для восстановления движения в районе Суэцкого канала. Все это в итоге дает России огромные перспективы не только для развития военно-технической системы, но и для осознания себя как великой державы, готовой предложить миру свою помощь», — пишет издание.

Тем не менее, подчеркивают журналисты, Москве нельзя забывать о противодействии со стороны западных государств. США восстановили свое сотрудничество с Суданом после того, как РФ подписала соглашение. Вашингтон рассматривает африканскую страну как полигон для развития собственной военно-технической системы.

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Ближний Восток
Судан
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