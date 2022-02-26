России угрожает отключение от финансовой системы SWIFT
В администрации Джо Байдена определяются с позицией в отношении самой жесткой из возможных экономических санкций против России.
Первой с предложением отключить Россию от международной банковской системой выступила американская сторона сразу после входа российских военных подразделений в Донбасс. Тогда Еврокомиссия посчитала эту беспрецедентную меру преждевременной, ссылаясь на заявления российского руководства об отсутствии планов вторжения на Украину. Однако сейчас, после боев за Киев, правительства Великобритании, Канады и Нидерландов заявили о своей поддержке США в этом вопросе. По словам президента Украины Владимира Зеленского, с мерой согласен и глава Франции Эммануэль Макрон,- сообщает business.ru со ссылкой на Bloomberg.
Окончательное решение должна вынести Федеральная резервная система (ФРС) – государственное агентство Соединенных Штатов, контролирующее действия Центрального банка США.
Отключение российских пользователей от SWIFT нанесет страшный удар по российской экономике, нарушив все цепочки международных транзакций при поставках товаров и продуктов, что неминуемо приведет к обвальному росту цен,- считают финансовые аналитики. Для рядовых граждан это, скорее всего, будет означать заморозку валютных счетов до тех пор, пока российские банки не перейдут на собственную резервную систему СПФС.
Впервые от возможности отключить Россию от SWIFT на Западе заговорили в 2017 году.
«Если это случится,- сказал тогда глава Сбербанка Герман Греф,- холодная война покажется детской забавой».