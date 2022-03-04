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Политика
России пришлось задействовать почти всю свою армию против Украины - Владимир Зеленский
4 марта, 2022 12:40
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Youtube / Зе!Президент
На территорию Украины была переброшена практически вся армия России. Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, «враг завел на территорию нашего государства [Украины] абсолютное большинство своих войск».
«Почти вся армия России брошена против нашего народа, но героическое сопротивление украинцев уже 9 день спасает нашу страну от этого нашествия», - сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина не сталкивалась с такой «бесчеловечной жестокостью» со времен оккупации нацистами.
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