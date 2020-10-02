России пригрозили в случае невыплаты компенсации депортированным грузинам

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России сделали последнее предупреждение о необходимости выплатить компенсации гражданам Грузии, депортированным в 2006 году. В противном случае будет запущена процедура, предусмотренная на случай невыполнения обязательств.

Об этом сообщил Комитет министров Совета Европы. Установлен срок выплаты компенсации - это 12 ноября 2020 года.

По решению ЕСПЧ, Россия должна депортированным 10 млн евро. Деньги положены 1500 заявителям.

Срок выплаты компенсации уже истек 30 апреля 2019 года, за каждый пропущенный день России придется выплатить неустойку, пишет «Интерфакс».

Напомним, 31 января 2019 года Страсбургский суд встал на сторону депортированных и обязал Россию выплатить им 10 млн евро. Суд посчитал, что Россия нарушила права высылаемых, гарантированные Европейской конвенцией (право о запрете пыток, запрете рабства, право на свободу). Россия заявляет, что не может заплатить, так как Грузия не составила механизм расчета компенсаций.

Ранее Грузия объявила Россию врагом за попытку раскола страны.