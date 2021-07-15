«России предстоит играть важную роль»: США раскрыли содержание разговора Путина со спецпредставителем
Государственный департамент США раскрыл подробности о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем американского президента по климату Джоном Керри. Согласно сообщению пресс-службы, стороны подчеркнули важность сотрудничества по ряду климатических вопросов.
«Спецпредставитель президента США Керри подчеркнул, что США и России предстоит играть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в этом десятилетии, когда это критически важно», - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства США.
Также отмечается, что американский спецпредставитель обратил внимание на решение вопросов климата в Арктике, над которыми Москве и Вашингтону предстоит работать вместе.
Обе стороны подчеркнули важность работы США и России «над целым спектром климатических вопросов», передаёт «ТАСС».