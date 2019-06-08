России нужна своя «Партия Шария»
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России нужна своя «Партия Шария»

Украинский видеоблогер собрался «карать» Верховную Раду

Самый известный украинский видеоблогер Анатолий Шарий зарегистрировал политическую партию имени себя и собрался «карать» Верховную Раду.

Кто такой Шарий и откуда он взялся

Для тех, кто не знает, Анатолий Шарий без преувеличения самый популярный блогер на Украине и отчасти в России. Количество подписчиков его канала на ютубе на данный момент более 2,1 млн человек, а количество просмотров составляет более 2,7 милииардов всего за 6 лет, то есть более 1,2 млн в сутки. Согласитесь, впечатляет, это серьезный лидер мнений.

Анатолий в прошлом был одним из очень известных журналистов-расследователей на Украине. Занимался криминальными темами, связанными с коррупцией в высших эшелонах власти, крышеванием силовиками наркотрафика

Брался за самые опасные сюжеты. После расследования о чиновниках-педофилах, для которых содержался целый публичный детский дом, на него было совершено покушение, заведено несколько уголовных дел, в результате чего он был вынужден покинуть Украину. Сейчас в статусе преследуемого по политическим мотивам беженца живет в Европе.

Следы Шария в России

Если Вы не слышали, еще совсем недавно был такой адвокат по имени Марк Фейгин. Однажды, он в прямом эфире одной радиостанции обвинил Шария в надуманном преступлении. Анатолий  начал судебное преследование Фейгина, в результате которого спустя несколько месяцев юридических схваток в судах разных стран, Марк лишился адвокатского статуса в России. Шарий из этой истории сделал многосерийное феерическое по юмору и динамике шоу на своем канале.

Вторая схватка Шария случилась с фейгинским френдом по твиттеру Алексеем Навальным, который в течение всей битвы Шарий-Фейгин посылал Марку регулярные «лучи поддержки». Незадолго до этого, Алексей в силу словесной несдержанности имел неосторожность во время предвыборной встречи кинуть фразу в сторону Анатолия «этот, тот блоггер, который постоянно врет». За что и был наказан Шарием серией разоблачительных роликов под общим названием «Я помогу тебе стать президентом». Алексей тогда в очередной раз куда-то баллотировался. Кажется, в президенты России. Итог - как всегда.

Парламентское большинство Шария

Нынешний демарш с организацией «Партии Шария» - имеет все шансы войти в книгу рекордов Гиннесса как самая дешевая, эффективная и успешная кампания за всю историю. Во-первых, новоиспеченный лидер партии заявил в своей программе только один пункт. Он  идет в Раду - гонять депутатов.

Поскольку он только что с помощью своих подписчиков практически загнал в минус предвыборный рейтинг бывшего президента Порошенко, сорвав ему агитационные выступления в каждом городе, есть основания полагать, что пункт он выполнит

Во-вторых, у обаятельного Шария есть масса поклонников готовых помогать ему на волонтерских началах в предвыборной кампании. Он обратился к ним за помощью, и его команда уже начала предвыборную работу. У этой партии появился предвыборный штаб на второй день, после регистрации. Новоиспеченный политик, похоже, заранее продумал все и еще одну вещь дополнительно.

В-третьих, главный и единственный лозунг партии - «загон скота», как называет Анатолий политиков Украины – встретит поддержку у гораздо большего количества простых людей, чем до этого проголосовали за Зеленского

Нынешнюю Верховную Раду на Украине не презирают только младенцы. И единственный честный пункт в программе - такого электорату еще не предлагал никто в мире. От агитационно-политического вранья устали 99 процентов жителей планеты Земля. В конце концов, если клоун с оглушительным процентом  может стать президентом, то почему блогер-журналист не может получить парламентское большинство.

Российский Шарий

В России роль Шария, как ни странно, пытается играть Алексей Навальный. Но именно пытается. Он в своих роликах размахивает руками, старается шутить с рыбьим взглядом, и даже способен собрать большое количество сторонников на митинги и шествия.

Если считать, что Навальный сначала рядился русским националистом, затем либерал-оппозиционером, а теперь считается «главным борцом с коррупцией», то станет понятна усталость от смены брендов даже у самых отмороженных поклонников Алексея. К тому же до шариевского обаяния и остроумия Навальному далеко, как теперь Фейгину до звания адвоката. Ясных результатов у него никогда не было. Да и чего можно ждать от нигде никогда не работавшего 43-х летнего детины.

Российский же политический зоопарк гораздо наглее украинского. Он сожрал уже почти всю народную капусту. Запрос в обществе на «русского Шария» огромен. Если в ближайшее время не появится – капуста может кончиться.

Автор: Сергей Синченко

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