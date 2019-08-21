России нужна дееспособная оппозиция

Столичная оппозиция подала в мэрию Москвы заявки на проведение акции протеста. Санкционированный митинг может состояться 31 августа на проспекте Сахарова или на проспекте Мира. Предыдущая законная акция в центре Москвы прошла 10 августа, собрав около 25 тысяч человек.

Поводом для активизации протестного движения в столице послужил не допуск на выборы в Мосгордуму «независимых кандидатов» — близких к Алексею Навальному людей. В реальности судьба желающих занять кресла московских депутатов публику не волновала.

Митингующие выходили на улицы с, прежде всего, антипутинскими лозунгами, выражая общее недовольство правящим режимом. Таким образом протесты касаются не Сергея Собянина, а фигуры Владимира Путина и всей архитектуры власти, которую он построил за минувшие 20 лет.

Естественно, федеральные СМИ пытались замолчать тему протестов. Однако резонанс от акций и задержаний оказался достаточно серьёзным. Протесты начали комментировать высокопоставленные официальные лица, хотя необходимо подчеркнуть, что регулярно проходящие в Москве митинги не носят по-настоящему массовый характер, не нашли отклик в регионах и потому не способны что-либо реально поменять.

Социологи уверено называют цифру в полмиллиона человек. Только в этом случае оппозиция может рассчитывать на выполнение каких-либо требований. Столь масштабную акцию будет попросту невозможно разогнать. Но на текущий момент противники власти продемонстрировали способность собрать в лучшем случае несколько десятков тысяч граждан.

И всё же протестная активность несколько оживила (если не встряхнула) внутриполитическую жизнь нашей страны. Часть российского общества (по крайней мере, столичного) почувствовала тягу к переменам. Сложно спорить с тем, что нашей стране они действительно необходимы, но без развала государственности, как это произошло при Михаиле Горбачёве.

Многие наблюдатели отмечают сходство современной России с брежневским СССР. Обе эпохи роднит окончательная законсервация идеологии и правящего режима. Система власти уже не стесняется заниматься самолюбованием, продолжая упорно доказывать тупиковость пути, по которому идут западные страны. Дескать, будущее за нашей страной с её оригинальной формой организации государства и общества.

В такой Системе нет запроса на сменяемость элит, критическое мышление и оппозиционную (даже в рамках Системы) точку зрения. Главным условием попадания в ряды правящего класса является лояльность человека, а не профессионализм. Такой порядок дел в России как раз принято называть застоем.

Политический режим в нашей бронзовеет, но поведение современной оппозиции лишний раз свидетельствует о том, насколько далека Россия от государственного устройства, в котором будет существовать гражданское общество, политическая конкуренция, дееспособные лидеры и парламентские партии.

Ещё одним признаком застоя является отсутствие вменяемой альтернативы худо-бедно работающей Системе. Пример позднего СССР — наиболее красочное тому подтверждение. Сначала лидеры страны один за другим умирали, а потом появился молодой Горбачёв, который окончательно развалил государство своими антипартократическими и демократизаторскими потугами.

Второй раз идти по такому пути означает наступить на свои же грабли, похоронив достижения относительно сытого 20-летия при Владимире Путине. Система нуждается в эволюционном развитии, постепенном формировании нового политического класса из людей, которые в целом лояльны режиму, но понимают его слабые стороны. Также крайне важно, чтобы будущая элита состояла из людей с несоветским сознанием, то есть обладала принципиально иным мышлением со своими преимуществами и недостатками.

Каким образом можно претворить данный план в жизнь? Очевидно, что в современной России любой мало-мальски популярный политик вынужден встраиваться в Систему. Конечно, существует вариант Алексея Навального, когда политик идёт наперекор. Но в таком случае его движение, да и он сам будут неизбежно радикализироваться и маргинализироваться.

Пожалуй, наиболее подходящий для России вариант (с учётом всей её специфики) заключается в появлении умеренно оппозиционных договороспособных партий. Удивительно, но об этом достаточно открыто говорит даже близкий Путину человек.

Недавно в интервью РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, комментируя протесты в Москве, отметил, что Россию может ожидать «застойный период». Чтобы РФ не повторила ошибок СССР, по его мнению, необходимо появление адекватной оппозиционной силы.

«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идёт во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счёте государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и даёт сигналы в ту или в другую сторону», — заявил Чемезов.

Новые альтернативные политсилы должны быть обязательно представлены в парламенте. Учитывая общественные симпатии, имеет смысл создать хотя бы две крупные партии: одну — на левом фланге (вместо КПРФ и «Справедливой России»), другую — на либеральном. «Единая Россия» останется центристкой политсилой, либо встанет на позиции консерватизма.

Подобная расстановка не является плодом фантазии автора. Данный вариант трансформации партийно-политической системы РФ обсуждается очень давно, как минимум с медведевских времён. За последние годы было несколько робких попыток осуществить демократизаторские перемены, но каждый раз они совершались под выборы.

В 2011-2012 годах роль умеренного патриотического либерала отыграл миллиардер Михаил Поохоров с «Правым делом». В 2017-2018 годы на авансцену вышел хулитель «друзей Путина», коммунист-капиталист Павел Грудинин. Политическая карьера обоих кандидатов в президенты закончилась, как только объявлялись окончательные итоги голосования.

Для чего Кремлю нужны были Прохоров и Грудинин? Почему им дали возможность критиковать Владимира Путина? Чтобы создать на выборах хоть какое-то подобие конкуренции. С одной стороны, система продемонстрировала готовность временно делиться полномочиями, с другой — дала понять, что не собирается взращивать даже управляемую оппозицию.

Естественно, всегда существует риск, что «управляемая» политсила или политик может в один момент выйти из-под контроля (как, например, это сделал Алексей Навальный в 2013 году на выборах мэра Москвы). Однако если сидеть сложа руки, то вероятность катастрофического для российской государственности сценария будет только увеличиваться.

Стоит ли ожидать перемен в ближайшем будущем при проведении пресловутого «транзита»— сказать сложно. Заявление Чемезова, наверное, не стоит рассматривать, как однозначный сигнал готовности Кремля реформировать партийную систему РФ. Наверняка не заинтересован в изменениях и сам Чемезов — в новой Системе ему вряд ли найдётся место.

В любом случае Кремлю не имеет смысла работать с действующей внесистемной оппозицией. Во-первых, она априори недоговороспособна. Во-вторых, у неё отсутствует полноценная и внятная программа реформ. В-третьих, велика вероятность, что Навальный и его сторонники заключат некую сделку с США, то есть будут раскачивать лодку в интересах иностранной державы.