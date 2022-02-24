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Политика
России может грозить отключение сети Интернет и электричества
24 февраля, 2022 21:26
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Youtube / Reuters
Президенту США Джо Байдену предлагают различные варианты «атаки» на Россию в ответ на ввод войск РФ в Украину. Среди них – отключение от интернета, нарушение работы ЖД-транспорта и отключение электричества. Об этом рассказал телеканал NBC, ссылаясь на источники в американской разведке.
По информации издания, спецслужбы предложили американскому лидеру как один из вариантов вторжения в Украину – «нарушить интернет-соединение в России, отключить электроснабжение и дестабилизировать работу железной дороги». Предполагается, что это «подорвёт» управление военной операцией на украинской территории.
По словам источников, предлагается множество вариантов, но решение пока не принято, передаёт «Газета.ру».
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