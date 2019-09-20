По России мчится тройка: Мишка, Райка, Перестройка!
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По России мчится тройка: Мишка, Райка, Перестройка!

20 лет назад скончалась первая и последняя леди СССР

Пятилетка мёртвых вождей оставила невыносимо тягостное воспоминание. Закат эпохи застоя. Юрий Андропов, сменивший «дорогого Леонида Ильича» на боевом посту, не продержался и полутора лет. Заступивший на должность генерального секретаря ЦК КПСС Константин Черненко, пытавшийся реабилитировать в глазах общественности товарища Сталина, приезжал на работу в инвалидной коляске, проводил там по 2-3 часа и умер через 12 месяцев и 25 дней после назначения на высокий пост. И вдруг!

Сравнительно молодой президент. И подле него не отёчная физиономия дышащего в спину сменщика, а миловидное лицо не самой красивой в мире, но очень стильной женщины — Раисы Максимовны Горбачёвой.

До прихода к власти Горбачёва генсекам было принято скрывать своих «непрезентабельных матрон». Должности первой леди просто не существовало. Нина Петровна Хрущёва и Виктория Петровна Брежнева появлялись на публике изредка. А о том, есть ли жёны у «железного Андропова» и вечно больного Черненко, народ и вовсе не знал, словно они от рождения были асексуальны.  

Жена Горбачёва мгновенно стала «визитной карточкой» СССР

Raisa. Без отчества и без фамилии было написано на обложке журнала Time за июнь 1988 года. 

Её любил мир. Именно мир, а не СССР. За улыбку. За стиль в одежде. За «Ба-а-анжур, мадам, месье!» произнесённое как-то в Париже с дичайшим акцентом.

На Родине Раиса Горбачёва многих раздражала. Появляясь с неизменной улыбкой, в красивых нарядах, она олицетворяла собой благополучие и достаток в то время, когда полки в магазинах были всё ещё пусты, и даже напиться с горя не представлялось совершенно никакой возможности. 

По талонам — горькое!

По талонам — сладкое!

До чего ж ты нас довёл,

Человек с заплаткою?!

Интернета не было. Но «сарафанное радио» передавало про Раису самые фантастические слухи. Одним из них была байка о том, что своему назначению Горбачёв обязан именно своей супруге… Так ли это?

Немного истории

Раиса Титаренко и Михаил Горбачёв познакомились в МГУ. Он учился на юридическом. Она – на философском. Спустя некоторое время состоялась их студенческая свадьба, местом празднования которой стала диетическая столовая на Стромынке.

Стремление юноши стать юристом вполне обосновано и понятно вчера, сегодня, завтра. Юриспруденция – богиня успеха, позволяющая неплохо себя чувствовать в этом мире, в особенности, если живёшь в эпоху тотального беззакония.

А чего хотела достичь девочка из Рубцовска в 17 лет, родившаяся в семье железнодорожника и проведшая детство в Сибири и на Урале, когда шла изучать научный коммунизм и постигать основы профессии преподавателя марксизма-ленинизма?

Абсолютного максимума. На такой ход могла совершенно осознанно решиться только та, кто мечтала прорваться в самые высшие эшелоны.

По окончании университета он, рубаха-парень, по совету всегда сдерживавшей, оберегавшей, а главное – правильно стимулировавшей его жены, по собственной инициативе приходит в обком партии в Ставрополе.

В коридорах и кабинетах обкома Михаил Сергеевич следует советам жены. Он подаёт себя так, что его — вчерашнего студента! — сразу же назначают на руководящую должность в местный крайком комсомола.

Невероятно, но факт. Михаил Горбачёв никогда, ни дня не был подчинённым. Когда другие работали, он руководил. И во многом был обязан этим своей супруге. По натуре оба они были здоровыми карьеристами. Иного расклада Раиса просто бы не поняла.

В Ставрополе Раиса Максимовна скромно держалась за спиной мужа. Михаил Сергеевич при её абсолютной поддержке мало-помалу набирал политический вес.

А она? Судьба преподнесла Раисе неприятный до боли сюрприз. Круглая отличница, блестяще окончившая МГУ, оказалась никому не нужна в Ставрополе и 4 года не могла трудоустроиться на работу, заняв «профессиональную позицию» жены высокопоставленного чиновника краевого масштаба.

В Ставрополе Горбачёвы жили в небольшой съёмной комнате, где в 1957 году появилась на свет их единственная дочь Ирина. Чуть позже, когда дела пошли в гору, Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич с маленьким ребёнком занимали уже две комнаты. Но, опять-таки, в коммунальной квартире.

Раиса стала преподавать. Для начала её взяли лектором во Всероссийское общество «Знание». Потом появилась работа на кафедре философии Ставропольского медицинского института. Горбачёва занималась социологическими исследованиями, а в 1967 году защитила диссертацию по теме «Формирование новых черт быта колхозного крестьянства», став кандидатом философских наук.

В 1978-м, когда чета переехала в столицу, и Михаил Сергеевич оказался в высших эшелонах партийной номенклатуры, она снова оказалась в стенах МГУ, но уже в роли преподавателя. Тихого, скромного, незаметного.

А вот когда Михаил Сергеевич стал во главе советского государства, Раисы Максимовны вдруг… стало очень много.

Женщины Союза включали программу «Время» для того, чтобы посмотреть на первую леди, в одночасье ставшую законодательницей советской моды. Горбачёва действительно одевалась весьма корректно и с большим вкусом, в то время как советские «обиженки» были вынуждены мять друг другу бока в очередях за уродливым ширпотребом.

«Райка»

Стали называть её советские зрители за глаза. И в этом слове было всё – и любовь, и ненависть, и восхищение, и презрение.

Шептались, дескать, «Райка» везде ездит с «Мишкой» «по заграницам на народные деньги наряды покупать», дескать, одевает её сам Пьер Карден. Однако одевалась Раиса Максимовна не в «Лондонах и Парижах», а в Общесоюзном доме моды (ОДМО) на Кузнецком мосту, куда она наведывалась без охраны.

Приходя в ОДМО, Раиса Максимовна приносила безвестным советским девочкам-модельерам и портнихам конфеты или цветы. Но действительно привозила из-за рубежа совершенно потрясающие ткани, из которых шились её наряды.

Над созданием нарядов трудились исключительно советские девчонки, которые не имели никаких звучных имён. Их фото не публиковались в советских СМИ эпохи перестройки. Максимум, на что мог рассчитывать отечественный модельер — это указание имени и фамилии мелким шрифтом в каталоге или буклете.

Горбачёва носила ставшее модным пальто, разработанное на фабрике «Вымпел» модельером Тамарой Макеевой. Раиса Максимовна просто обожала нестандартные воротники, а Макеева… считала воротником самой модной вещью в одежде.

За «обшивание» первой леди советского государства Тамара не получала никаких доплат. Но Раиса Максимовна, «от щедрот», помогла женщине получить квартиру в столице.

Один дизайнер и всё? Какая скромность. А народ тут и там шептался, что за «Райкой» по миру ходят поезда и летают отдельные самолёты с гардеробами и дорогими мехами. Шуб и нарядов у Раисы Максимовны было, действительно, немало. Но явно не в том количестве, которое приписывала ей молва.

Часто первую леди можно было увидеть в скромном жилете из кролика, которую сегодня вряд ли станет надевать кто-то из менее высокопоставленных женщин, заседающих в Госдуме.

Охламоном при Раисе Максимовне не выглядел и супруг. Мужа она одевала под стать себе, с учётом веяний моды, за что Михаил Сергеевич получил в партийных кругах кличку «пижон».

За стилем родных и близких Раиса Максимовна следила не менее строго, вежливо прося тех, кто не соблюдал дресс-код: «Не позорьте Мишу!».

Однажды дело дошло до абсурда! Лидия Дмитриевна, супруга Андрея Громыко, министра иностранных дел СССР, осторожно попросила первую леди:

— Раиса, пожалуйста, закажи такой костюм, как у Миши, для моего, а?

На что Раиса Максимовна отчеканила:

— Лида, я вас обоих очень люблю, но костюмы для Миши делают эксклюзивные и в одном экземпляре.

Вопрос был немедленно снят и больше никогда не поднимался.

Именно Раиса Максимовна сделала Михаила Сергеевича президентом!

После вечера, проведённого с Нэнси и Рональдом Рэйганами, она осторожно «нашептала» Михаилу Сергеевичу прекрасную идею:

— Миша, Рэйган ведь шикарный президент. Ну, зачем, скажи, зачем тебе быть каким-то генсеком?!

Так Михаил Сергеевич стал первым и последним в истории президентом СССР. К слову, Нэнси Рэйган очень перенервничала в преддверии легендарного обеда в советском посольстве США в честь президента Рэйгана и его супруги.

Нэнси никак не могла взять в толк, о чём можно говорить с бывшими идеологическими противниками? Впрочем, говорить ей не пришлось. Раиса Максимовна прочла ей лекцию по марксизму, разъяснив, что США тоже… нужна перестройка. Потом эту фразу не раз и не два повторил президент СССР. Актёрская чета Рэйганов была в шоке от такой наглости.

В байке о том, что Раиса Максимовна управляла государством наряду с Михаилом Сергеевичем, нет ни грамма вымысла. На их даче у них был общий кабинет. Они всё время работали вместе. С одной стороны стоял его стол и шкафы с документами, а с другой – была её «вотчина».  

              

Раиса Максимовна, как опытный марксист, имеющий корочки кандидата философских наук, писала все доклады к съезду не просто вместе с Михаилом Сергеевичем, но порой и вместо него.

Выступления Горбачёва – заслуга спичрайтера Раисы Максимовны. А вот перлы Михаила Сергеевича в стиле: «Дайте я скажу то, что сказал», «ПрОцесс пошёл!» или «Те же штаны, только мотнёй назад» — это уже эксклюзивы господина президента.

Сухой закон

Спасибо партии родной,

Что нету водки в выходной!

Но ты не плачь, моя Маруся!

Одеколоном я напьюся. 

Именно Раиса подбила супруга на борьбу с зелёным змием. В 1985 году в стране вырубали виноградники и стали продавать спиртное с 14 до 19 по талонам, потому что родной брат Раисы Максимовны, Евгений Максимович Титаренко, был спроважен ею за систематическое злоупотребление спиртным в психиатрическую больницу в посёлке Орловка под Воронежем.

Брат Женя был талантливым писателем, но как сухо скажет о нём в одном из интервью сестра: «Таланту не суждено было реализоваться из-за пристрастия к спиртному». Евгений пережил сестру на 19 лет, уйдя из жизни в 2018-м. Ему было 82 года.

Мало-помалу народ разочаровала перестройка и «сладкая парочка», состоящая из прекрасно одетых и вечно бодрых мужчины и женщины, руководивших на пару государством, стала вызывать одно лишь раздражение.

Закат подкрался незаметно

В ходе удержания Михаила Сергеевича в Форосе Раиса Максимовна пережила ещё больший стресс, чем её супруг. Она перенесла микроинсульт, ухудшилось и зрение первой леди Советского Союза.

Многим запомнился уход Михаила Сергеевича в декабре 1991 года.

3 декабря 1991 года в прямом эфире он произнёс слова: «Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, вашу мудрость и силу духа. Желаю всем вам самого доброго!».

Затем президент уходящей в историю державы заглянул в пустую чашку, которую кто-то цинично поставил ему на стол. «Гениальный» режиссёрский ход! В ней не было ни капли чая или воды для человека, пытавшегося на пару с женой сделать что-то для этой страны. Что-то, судя по всему, очень хорошее. Но, оказалось, это было не то и не так. И только подтолкнуло сшитые белыми нитками республики союзного значения к расставанию и последующему росту взаимной неприязни на межгосударственном уровне. Наступала другая эпоха, когда трещать по швам начинала сама Россия.

После распада Союза Михаил Горбачёв напишет ряд интересных книг. А его верная жена, этот «боевой товарищ славных лет»? Как прежде — отредактирует, проверит фактологию, цифры. Раиса Максимовна будет заниматься благотворительностью, оказывать помощь детям, которые страдали от лейкемии, больницам, учителям, педагогам, трудным подросткам и много кому ещё.

В 1999 году у Раисы Горбачёвой обнаружат страшный недуг – лейкоз. Лечение у профессора Томаса Бюхнера, ведущего гематолога и онколога Германии и всего мира, не даст результатов. На прощание она скажет нам:

— Наверное, я должна была заболеть страшной болезнью и умереть, чтобы люди меня поняли.

Но вряд ли можно говорить о том, что история и судьба первой и последней леди СССР нам до конца понятны сегодня. Как не очень-то понятна и вся бесконечно сложная эпоха Перестройки, сквозь призму времени напоминающая сегодня многим злую историческую насмешку.

Михаила Сергеевича и сегодня можно встретить на главной площади неталантливо отданной на разграбление его преемникам страны.

Такая история.

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