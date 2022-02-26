Новости – Политика
Политика
Роскосмос принял решение по разрыву отношений с Евросоюзом
26 февраля, 2022 10:55
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Roscosmos/via Globallookpress.com
«Роскосмос» останавливает сотрудничество с Евросоюзом по запускам ракет «Союз-2» со стартовой площадки Куру
Генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что не рассматривает в дальнейших планах возможность сотрудничества с Евросоюзом в проектах по запуску ракет «Союз – 2».
По словам Рогозина, это решение вынесено как ответное на санкции альянса в отношении организации «Роскосмос» и ее сотрудников.
«Мы заканчиваем сотрудничества с партнерами из Европы и отзываем свой техперсонал, в том числе из Французской Гвианы», – заявил Рогозин в своем официальном Twitter аккаунте.
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