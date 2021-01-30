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Политика
Роскомнадзор требует от Telegram прекратить распространение данных силовиков
30 января, 2021 17:54
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Flickr
Роскомнадзор требует от Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных граждан.
Ранее сообщалось о появлении в мессенджере канала, в котором публиковалась персональная информация о силовиках, участвующих в задержаниях на несанкционированных акциях.
Как сообщается, публиковались имена силовиков, их фото, ссылки на страницы в соцсетях, номера мобильных телефонов и данные о родственниках, пишет Московский комсомолец.
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