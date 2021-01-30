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Роскомнадзор требует от Telegram прекратить распространение данных силовиков

Сергей Михневич
30 января, 2021 17:54
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 17:54
1 мин
Роскомнадзор требует от Telegram прекратить распространение данных силовиков
Flickr

Роскомнадзор требует от Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных граждан.

Ранее сообщалось о появлении в мессенджере канала, в котором публиковалась персональная информация о силовиках, участвующих в задержаниях на несанкционированных акциях.

Как сообщается, публиковались имена силовиков, их фото, ссылки на страницы в соцсетях, номера мобильных телефонов и данные о родственниках, пишет Московский комсомолец.

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