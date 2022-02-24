Роскомнадзор потребовал рассказывать про ЛДНР только то, что говорят официальные структуры
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ издавать материалы о происходящем в ЛДНР, основываясь только на официальных источниках РФ. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Роскомнадзор отмечает, что в СМИ резко выросло число сообщений по поводу происходящего в Луганской и Донецкой народных республиках. При этом, согласно заявлению ведомства, СМИ допускают цитирование непроверенную и недостоверную информацию.
В связи с этим Роскомнадзор напомнил о том, что СМИ РФ обязаны проверять достоверность выпускаемых материалов. Отдельным предложением говориться о том, в материалах о ЛДНР СМИ «обязаны» ссылаться на официальные источники РФ.
«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — говорится на сайте Роскомнадзора.