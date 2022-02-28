Новости – Политика
Политика
Роскомнадзор попытался искоренить из интернета инструкцию к спорам про войну
28 февраля, 2022 16:52
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Konstantin Kokoshkin,/Global Look Press
Сайт студенческого издания Doxa подвергли блокировке по решению Роскомнадзора. Об этом сообщило само издание на своей странице в соцсети Twitter.
По словам издания, блокировка произошла менее чем через 24 часа после того, как Роскомнадзор прислал официальное уведомление. Представители журнала утверждают, что это незаконно.
Ранее Doxa опубликовал «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе». Роскомнадзор потребовал от издания удалить материал. Впрочем, текст уже начал распространяться на сторонних сайтах, кроме того, он остаётся доступен в сервисах по кешированию страниц.
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