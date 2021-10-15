«Росбалт»* и Republic* пополнили список иноагентов от Минюста РФ
В реестре иноагентов Минюста РФ две новые записи: АО «РС-Балт», юрлицо агентства «Росбалт» и ООО «Москоу диджитал медиа», юрлицо Republic. О этом сообщает Медиазона*.
По информации RTVI, юрист «Росбалта» оперативно обратился в Минюст. Гендиректор агентства Лариса Афонина утверждает, что «Росбалт» не имеет иностранного финансирования. «Росбалт» — российское издание, основанное супругой бывшего сотрудника КГБ Виктора Черкесова Натальей Черкесовой.
Главный редактор Republic Дмитрий Колезев также опроверг подозрения по поводу иностранного финансирования предприятия. Он напомнил, что сайт монетизируется за счет средств подписчиков.
Republic — российское сетевое издание, которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь»* и журналом «Большой город». До ноября 2016 года портал назывался Slon (Slon Magazine).