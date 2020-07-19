Ролик Дональда Трампа продержался в Twitter до первой жалобы

Политика

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Социальная сеть Twitter удалила запись президента США Дональда Трампа, содержащую предвыборный ролик. Поводом стала жалоба о нарушении авторских прав.

Ролик был выложен помощником Трампа Дэниэлом Скавино. В видео была использована песня рок-группы Linkin Park. Вечером субботы запись исчезла. Твит был удален с пометкой «Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав».

В руководстве Twitter отметили, что удалили сообщение вследствие жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего Linkin Park.

Twitter переходил дорогу Трампу и ранее. Так, в мае, компания пометила несколько постов главы государства значком, предупреждающим пользователей о наличии недостоверной информации, передает РБК.