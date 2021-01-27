Новости Политика
Политика
Rolex Байдена за 7 тысяч долларов дороже часов предыдущих американских президентов
27 января, 2021 02:20
1 мин
1 мин
Flickr
Швейцарские часы Rolex главы Белого дома Джо Байдена стоимостью $7 тыс. оказались дороже устройств предыдущих американских президентов.
Билл Клинтон и Джордж Буш-младший предпочитали часы американской марки Timex, а Барак Обама — брендов Shinola и Jorg Gray, пишет The Independent.
Пользователи Интернета отмечают, у Байдена была возможность заработать деньги, поэтому нет ничего предосудительного в том, что он носит дорогие часы.
Как сообщалось, Байден во время своей работы в Сенате посещал Москву для обсуждения соглашения о сокращении стратегических вооружений (ОСВ II) 31 августа 1979 года.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку