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Rolex Байдена за 7 тысяч долларов дороже часов предыдущих американских президентов

Артем Денисов
27 января, 2021 02:20
1 мин
Артем Денисов
27 января, 2021 02:20
1 мин
Байден
Flickr

Швейцарские часы Rolex главы Белого дома Джо Байдена стоимостью $7 тыс. оказались дороже устройств предыдущих американских президентов.

Билл Клинтон и Джордж Буш-младший предпочитали часы американской марки Timex, а Барак Обама — брендов Shinola и Jorg Gray, пишет The Independent.

Пользователи Интернета отмечают, у Байдена была возможность заработать деньги, поэтому нет ничего предосудительного в том, что он носит дорогие часы.

Как сообщалось, Байден во время своей работы в Сенате посещал Москву для обсуждения соглашения о сокращении стратегических вооружений (ОСВ II) 31 августа 1979 года.

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