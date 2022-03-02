Рогозин отреагировал на новость о взломе систем «Роскосмоса» и потере контроля над спутниками
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на сообщения, что контрольный центр госкорпорации взломан хакерами и он потерял контроль над спутниками. Ранее хакеры из группировки Anonymous объявили, что взломали системы связи корпорации со спутниками.
Рогозин опубликовал комментарий в Twitter. По его словам, информация «от этих мошенников и мелких жуликов» не соответствует действительности.
«Все наши центры управления космической деятельностью работают как обычно», - говорится в сообщении Рогозина.
Российские сайты подвергаются атакам хакеров с начала военной операции РФ на Украине. DDoS-атаки на сайт «Роскосмоса» совершались по меньшей мере дважды - 26 и 27 февраля.
Хакеры из Anonymous объявили войну российскому правительству 25 числа - на следующий день после начала операции РФ на Украине. После этого возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, Госдумы и правительства. Взлому подверглись страницы российских СМИ.