Политика

Родственник экс-президента Грузии арестован на 4 года

Зять бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури приговорен к четырем годам лишения свободы.

По версии следствия, он незаконно приобретал, хранил и перевозил огнестрельное оружие, хранил запрещенные наркотические вещества в больших количествах.

Родственника экс-главы государства задержали в связи с инцидентом, который произошел в июле прошлого года в одном из отелей города Озургети, пишет Report-IA.