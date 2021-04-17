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Политика
Родственник экс-президента Грузии арестован на 4 года
17 апреля, 2021 12:50
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Родственник экс-президента Грузии арестован на 4 года
Зять бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури приговорен к четырем годам лишения свободы.
По версии следствия, он незаконно приобретал, хранил и перевозил огнестрельное оружие, хранил запрещенные наркотические вещества в больших количествах.
Родственника экс-главы государства задержали в связи с инцидентом, который произошел в июле прошлого года в одном из отелей города Озургети, пишет Report-IA.
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