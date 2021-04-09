Режим тревоги: власти Румынии ограничили свободу местных жителей на месяц

Политика

Из-за ухудшения обстановки, связанной со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Румынии, местное правительство приняло решение продлить режим тревоги в государстве. Ограничения вступят в силу с 13 апреля и растянутся на месяц.

Известно, что в настоящее время в населенных пунктах, где коронавирусом заболевают больше 4 граждан на тысячу человек за две недели, действует комендантский час на выходных – с восьми часов вечера местным жителям нельзя выходить на улицу. Кроме того, закрываются все заведения с шести часов вечера, за исключением аптек, бензоколонок и магазинов с доставкой. Если случаев заболевания больше 7,5 на одну тысячу, вышеуказанные ограничения настигают граждан и в будние дни, передает Радио Румынии.

Ранее сообщалось о том, что с приходом весны врачи стали выявлять «ложный» COVID-19.