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Политика

Режим тревоги: власти Румынии ограничили свободу местных жителей на месяц

Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 09:48
1 мин
Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 09:48
1 мин
ru.freepik.com
ru.freepik.com

Из-за ухудшения обстановки, связанной со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Румынии, местное правительство приняло решение продлить режим тревоги в государстве. Ограничения вступят в силу с 13 апреля и растянутся на месяц.

Известно, что в настоящее время в населенных пунктах, где коронавирусом заболевают больше 4 граждан на тысячу человек за две недели, действует комендантский час на выходных – с восьми часов вечера местным жителям нельзя выходить на улицу. Кроме того, закрываются все заведения с шести часов вечера, за исключением аптек, бензоколонок и магазинов с доставкой. Если случаев заболевания больше 7,5 на одну тысячу, вышеуказанные ограничения настигают граждан и в будние дни, передает Радио Румынии.

Ранее сообщалось о том, что с приходом весны врачи стали выявлять «ложный» COVID-19.

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ТЕГИ
Коронавирус
Пандемия
Румыния
Комендантский час
Ограничения
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