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Режим Лукашенко предлагал свободу «неудобным» для властей людям в обмен на депортацию

Антон Мельников
18 мая, 2021 17:04
2 мин
Антон Мельников
18 мая, 2021 17:04
2 мин
Flickr
Flickr

Власти Беларуси предлагали сделку находящейся в тюрьме главе Союза поляков Беларуси Анжелике Борис. Её готовы выпустить из заключения в обмен на согласие подвергнуться депортации из республики в Польшу. Об этом сообщила директор польского белорусскоязычного телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы.

По её словам, от сделки с белорусскими властями Анжелика Борис отказалась.

Ромашевская-Гузы также предполагает, что аналогичное предложение было сделано польскому журналисту Анджею Почобуту, но он от сделки также отказался.

Директор «Белсата» допустила, что другие проходящие по делу Союза поляков могли согласиться на депортацию, но получить информацию из тюрьмы почти невозможно, передаёт Telegram-канал «БГМ».

Напомним, в марте белорусская генпрокуратура возбудила уголовное дело против главы Союза поляков Беларуси и ряда членов организации. Они обвиняются по статье ч. 3 ст. 130 УК Беларуси (возбуждение национальной и религиозной вражды по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Фигурантам дела грозит до 12 лет тюремного заключения.

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