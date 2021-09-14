Reuters предупредило Францию о россиянах в Мали
Информационное агентство Reuters выпустило материал о сотрудниках «частной военной компании Вагнера» в Мали. Предполагается, что в африканской стране находится около 1000 специалистов.
По словам источников информагентства, Париж начал дипломатическую кампанию, чтобы помешать своей бывшей колонии воспользоваться услугами россиян.
Сообщается, что иностранные подрядчики приглашены в Мали для обучения местных военных, а также помощи в обеспечении безопасности высокопоставленных лиц.
Бамако долгое время не может справиться с террористическими группировками «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (обе запрещены в России). Не помогли этому и французские военные, которых после почти десяти лет нахождения в стане решили вывести.
В сложившейся ситуации вполне логично, что малийское руководство рассчитывает на помощь извне. Местные силовики не в состоянии обеспечить должный уровень безопасности, поэтому слухи об интересе к «вагнеровцам» имеют место быть. Их успешные действия против боевиков в Сирии и Мозамбике привлекли внимание властей Мали, оставшихся один на один с растущей террористической угрозой.
Статья Reuters в очередной раз подтверждает, что Франция неуклонно теряет свои позиции на континенте, который десятилетиями считался ее зоной влияния. К богатым природными ресурсами африканским странам также проявляет интерес Турция. Анкара не прочь занять место бывшей метрополии и получить неограниченный доступ к богатым недрам Черного континента.