Рестораны и прочие блага вынудили пресс-секретаря Путина пройти вакцинацию несмотря на антитела
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил свое решение пройти вакцинацию от коронавируса несмотря на наличие антител. Об этом он рассказал в беседе с ведущим телеканала «Россия 24».
Он сообщил, что обращать внимание на содержание антител в организме перед вакцинацией не рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
Во-вторых, Песков опасается, что из-за отсутствия прививки у него могут возникнуть сложности с повседневной жизнью в Москве и ему будет «некомфортно жить».
«Я буду сталкиваться с какими-то для себя личными ограничениями», - сказал он.
Песков подчеркнул, что сталкиваться с этими ограничениями он не хочет, поэтому принял решение сделать прививку и «испытывать всю полноту свободы».
Собеседник уточнил, допускает ли пресс-секретарь президента, что без отметки о вакцинации его не пустят в столичные рестораны.
«Предполагаю да, конечно», - приводит ответ Пескова РИА «Новости».
Напомним, в мае прошлого года Песков заразился коронавирусом и был госпитализирован с двусторонней пневмонией. В декабре пресс-секретарь отказался делать прививку, сославшись на то, что у него высокий иммунитет после болезни и делать прививку «нет смысла».