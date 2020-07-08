Рестораны и кафе Подмосковья заработают с 25 июля

Политика

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Рестораны и кафе в Московской области возобновят свою работу с 25 июля.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Также в области постепенно снимут другие ограничительные меры, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. Так, с 15 июля начнут работать пляжи, аттракционы в парках и летние кинотеатры.

Также с 25 июля при проезде в общественном транспорте области можно снова расплачиваться наличными деньгами.

Как отметил Воробьев, регион подходит к третьему этапу снятия ограничительных мер, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, на Московской областной станции переливания крови появился аппарат, способный определить антитела к коронавирусу.

Если до сих пор пробирки отвозили в лабораторию Москвы, то сегодня появилась возможность исследовать кровь на месте. Новый аппарат сможет принять образцы и со всех станций Подмосковья и обследовать кровь донора сразу по нескольким позициям: на ВИЧ, гепатит, сифилис.

С 1 июля специалисты собрали 20 литров плазмы с антителами.