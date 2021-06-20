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Политика
Решающие дальнейшую судьбу государства выборы завершились в Армении
20 июня, 2021 21:46
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Globallookpress
В Армении завершились досрочные выборы в парламент страны. По официальным данным проголосовало почти сорок процентов избирателей.
В прошедшем голосовании участвовало не менее 25 политических партий. По оценкам экспертов, за лидерство боролись партия исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна «Гражданский договор» и «Возраждающаяся Армения» бывшего президента республики президента Роберта Кочаряна.
Как передает «Интерфакс», голосование было окончено в 20:00 по местному времени (19:00 по Москве)..
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