«Репрессиями и насилием»: что думают США о секторальных мерах против Беларуси
США приветствуют решение ЕС ввести секторальные экономистские санкции в отношении официальных лиц и структур Беларуси. Штаты планируют следить за тем, что будет происходить в республике в дальнейшем. Об этом сообщила заместитель помощника американского госсекретаря Кара МакДональд в ходе беседы с белорусской диаспорой.
МакДональд отметила, что Штаты «глубоко вдохновлены мирным протестом белорусов», которые вышли на улицы ради свободных и честных выборов. Однако возглавляемая президентом Александром Лукашенко власть ответила насилием.
«Но режим Лукашенко на мирное желание демократических перемен ответил репрессиями и насилием», - сказала она.
Также МакДональд добавила, что США обладают информацией о нарушениях прав человека в республике и получили множество документов о «пытках и злоупотреблениях» в Беларуси, передаёт Naviny.by.