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Политика
Рейтинг Дональда Трампа растет по мере приближения к дате выборов
31 октября, 2020 10:26
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Действующий президент США Дональд Трамп обрел повод порадоваться. В последние дни наметился рост его популярности среди граждан Соединенных Штатов.
Так, по новым данным, он отстает от своего соперника Джо Байдена на 2 процентных пункта меньше, чем ранее.
Судя по результатам опросов, Трамп пользуется поддержкой 44% избирателей, при 52% отдающих голос Байдену. Менее месяца назад цифры составляли 43 и 53 процента соответственно. Об этом сообщает РИА «Новости».
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