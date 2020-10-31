Рейтинг Дональда Трампа растет по мере приближения к дате выборов

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Действующий президент США Дональд Трамп обрел повод порадоваться. В последние дни наметился рост его популярности среди граждан Соединенных Штатов.

Так, по новым данным, он отстает от своего соперника Джо Байдена на 2 процентных пункта меньше, чем ранее.

Судя по результатам опросов, Трамп пользуется поддержкой 44% избирателей, при 52% отдающих голос Байдену. Менее месяца назад цифры составляли 43 и 53 процента соответственно. Об этом сообщает РИА «Новости».