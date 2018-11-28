Как регламентирована работа частных военных компаний

Не так давно в медиа-пространстве появились новости, суть которых сводилась к следующему: участники форума с громким, но крайне сомнительным названием «ЧВК. Гибель Армии» подготовили обращение в Международный уголовный суд.

Суть документа сводится к следующему: организаторы российских частных военных компаний (ЧВК) якобы «вводят гражданских лиц в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях».

Само мероприятие, а также одиозные заявления устроителя форума – самопровозглашенного «военного эксперта» Евгения Шабаева, стали бурно обсуждаться в СМИ. Однако за всей мишурой обсуждений, многие диванные критики позабыли о том, что такое ЧВК в принципе, и как они устроены. Попробуем вместе разобраться в вопросе.

Вообще, тема деятельности военных компаний во всем мире является достаточно серьезной. Можно сказать, что свои истоки она берет с XIX века. Речь идет о французском Иностранном легионе, созданном в 1831 году. В это время во Франции проживало больше количество иностранцев, часть из которых входили в «рисковые слои населения». Король Луи-Филипп решил убить двух зайцев одним выстрелом: получить военную силу, необходимую Парижу для колонизации Алжира, и, заодно, направить в полезное русло неуемную энергию молодых людей с излишне горячими головами.

Для этого французский монарх и создал закон об Иностранном легионе, согласно которому силы подразделения могли использоваться только за пределами континентальной Франции. Примечательно, что почти за два века своего существования французский Иностранный легион стал одним из самых известных и наиболее эффективных подразделений мира, зарекомендовавших себя во время мировых войн и локальных конфликтов.

Сегодня у нас век XXI, и предприятия, предлагающие услуги по охране кого-либо и чего-либо, причем нередко – в условиях военных конфликтов, перешли в частную сферу и получили название «частных военных компаний» (ЧВК). Официально первая частная военная компания «Watchguard International» была создана в Великобритании 1967 году.

Одними из наиболее известных сегодня ЧВК во всем мире являются: американские Academi (бывшая Blackwater) и Military Professional Resources, британская Sandline International, австралийская Sharp End International и российская мифическая ЧВК «Вагнера». Впрочем, в отличие от иностранных бойцов, россияне, как показывает практика, никогда не оказывают поддержки боевикам. Они могут помогать легитимным властям в решении ряда задач, как это было, к примеру, в Сирии, где российские бойцы внесли существенный вклад в победу правительственных сил над террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

В этом российские ЧВК коренным образом отличаются от американских «коллег по цеху» – в частности, той же Blackwater-Academi, которая несет ответственность за преступления против мирных жителей Ирака и Афганистана.

При этом ни одна из этих частных компаний, сотрудники которых выполняют разнообразные задачи на территории других государств, в этих государствах официально не зарегистрированы и не имеют юридических прав.

Задачи сотрудников ЧВК разнятся от охраны объектов стратегического значения до вооруженного сопровождения и защиты морских судов от пиратов. Причем тех, кто готов подписать контракт с частной военной компанией, изначально предупреждают, куда и зачем они идут, в том числе, и в российских ЧВК. Более того, человек вправе отказаться от участия непосредственно в боевых действиях. В таком случае его либо переведут на тыловые работы, либо отправят домой.

Следует отметить, что кандидаты, пришедшие в частную военную компанию, проходят строгий отбор. Все сотрудники должны иметь соответствующую подготовку, а потому требования «привлечь организаторов ЧВК за введение в заблуждение» являются, по меньшей мере, необоснованными.

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