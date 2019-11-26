Реформ не будет. Можно расходиться

На недавно прошедшем инвестиционном форуме «Россия зовет» президент России Владимир Путин сообщил, что доходы населения «практически стоят на месте». И словно по заказу, уже через два часа Росстат (входит в структуру Минэкономразвития) опубликовал доклад «О социально-экономическом положении», в котором сообщил, что в сентябре 2019 года мы заработали в среднем 45 541 рубль, то есть на 3767 рублей больше, чем в прошлом сентябре. 8,2% за год – «беспрецедентный рост зарплат», как сказал в подобной ситуации министр труда Максим Топилин. Зарплата и доход, конечно, разные вещи, но когда зарплаты настолько опережают инфляцию (по итогам года обещают 3,0%), люди обычно богатеют.

Проще говоря, Путин недооценивает, насколько все хорошо в российской экономике, как быстро растет благосостояние населения. Страна идет правильным путем, мы живем все лучше и лучше, госбанк ВТБ может тратить огромные деньги на свой костюмированный форум, а пессимистов пора утопить в гальюнах.

Так полагает Росстат, на это намекает и контролирующее его Минэкономразвития. Наверно, им можно верить, ведь в отличие от простых смертных, они видят картину целиком. Скажем, автор этих строк не имеет доступа к исходным данным этих подсчетов, он лишь смиренно замечает, что получает сейчас меньше, чем в прошлом сентябре, а вот за коммунальные услуги платит в 1,5 раза больше (правительство обещало рост на 4,1-4,2%). Видимо, Путин говорил как раз о таких россиянах, а Росстат о каких-то других.

Грозный советчик

Между тем помощник президента России по экономике Андрей Белоусов в то же самое время попытался рассказать нам о том, как нам оживить эту самую экономику, и в его откровениях оптимизм как-то не чувствуется. Более того, он прямо говорит: «Экономика стагнирует». Наверное, из-за безумного роста зарплат.

Вообще, странный это человек, Андрей Белоусов. С властью он плотно сотрудничает еще со времен заката СССР, но на государственной службе находится с 2006 года. До этого он ограничивался раздачей советов, но к советам этим прислушивались на самом высоком уровне. Один год Андрей Рэмович поработал даже официальным вождем российской экономики (главой того самого Минэкономразвития), но при первой же возможности снова ушел в помощники.

Андрей Рэмович говорит мало, но говорит смачно – чего стоит один только «список Белоусова», заставивший крупных металлургов и химиков отдать часть «сверхприбылей» на инвестиции! Этическая и экономическая составляющая этой инициативы сомнительна, но дает представление о масштабе этого человека – мало кто на этой планете способен заставить взять под козырек Владимира Лисина и Владимира Потанина.

Так что к тезисам Андрея Рэмовича прислушиваться не можно, а нужно. Просто читать их лучше между строк.

План Белоусова

«План Белоусова» состоит из трех частей.

Первая часть – это удешевление кредитов через снижение ставки Центробанка. Предполагается, что низкая инфляция позволит довести ставку до 5%, благодаря чему банки смогут выдавать предприятиям кредиты под 7-8%. К сожалению, это все равно очень много, особенно учитывая сверхвысокую налоговую нагрузку на бизнес. Для сравнения: китайские госбанки кредитуют своих предпринимателей, работающих на российском Дальнем Востоке, по нулевой ставке. Но наше правительство все равно не понимает, почему русские из региона уезжают, а мигранты закрепляются.

Вторая часть – защита предпринимателей от регулирующих и силовых ведомств, в том числе посредством «регуляторной гильотины» (резкого сокращения числа нормативных документов). Идея прекрасная, но что за государство мы с вами строим тридцать лет, если бизнес до сих пор надо защищать от слуг закона? Андрей Рэмович, повторимся, один из идеологов этого государства с первых дней его существования.

Третий пункт – укрепление бизнеса технологиями и кадрами; это укладывается в затребованное президентом повышение производительности труда. Кадры нужны рабочие – предстоит «модернизация всей сферы профессионального образования», разрушенной, опять же, при деятельном участии аналитических групп, к которым принадлежал и Белоусов. Но сейчас он делает вид, что совершенно ни при чем.

Экономист Елена Ведута, представитель так называемой патриотической оппозиции в экономике, прокомментировала этот план скептически: «Названные Белоусовым три составляющие не будут иметь никакого отношения к ускорению экономического роста России, а лишь, наоборот, к его снижению». Не очень понятно, каким образом ударит по благосостоянию нашей страны соблюдение законов, развитие технологий и появление квалифицированной рабочей силы, но Елена Николаевна права в том, что никакой стратегии в высказываниях Белоусова и деятельности власти действительно не видно: только симптоматическое терапевтическое решение проблем, по которым давно плачут хирурги, и хорошо если не патологоанатомы.

Три рецепта Белоусова – набор благих пожеланий, не подкрепленных ни конкретными действиями, ни хотя бы раскаянием в создании нынешнего положения вещей. Но этот список полезен тем, что в нем нет ни снижения налогов, ни удара по монополиям – то есть самых неотложных среди реально действенных мер. То есть сигнал бизнесу очевиден: реформ не будет.

Подкомиссия Орешкина

Занятно, что прямо сейчас у нас пытаются запустить еще один «план» – главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Намеченные его ведомством структурные реформы уже получили одобрение правительства, и под них, кажется, будет создан очередной орган управления: подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ войдет в состав комиссии по экономическому развитию. Орешкин – единственный представитель экономического блока в правительстве, не несущий персональной ответственности за тот тупик, в котором мы оказались, но срок действия его индульгенции истекает на глазах.

На самом деле, конечно, никакого желания даже легкого реформирования экономики во властных кругах нет. Практически все люди, принимающие решения, вплотную наблюдали горбачевские реформы и как минимум слышали от родителей о хрущевских: в обоих случаях реформаторы потеряли свои рабочие места и только благодаря личной уступчивости не оказались под судом.

Ни один план, ни одна стратегия не имеет сейчас планов на претворение, если хоть в какой-то мере угрожает господству монополий и безнаказанности касты силовиков. Благие пожелания профессионального советчика и подкомиссии молодого выдвиженца – всего лишь имитация деятельности.