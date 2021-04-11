Политика

Референдум и выборы в Киргизии: явка за восемь часов составила 24,63%

В Киргизии проходит референдум по внесению поправок в конституцию страны. Явка за 8 часов голосования составила 24,63%. При этом плебисцит будет признан состоявшимся при преодолении 30%, сообщил на брифинге в воскресенье член Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов республики Абдыжапар Бекматов.

«Явка избирателей на референдуме по проекту конституции в Киргизии за восемь часов голосования составила 24,63% или 888 331 человек», - сообщил он.

В выборах в местные советы к этому моменту приняли участие 856 404 избирателя или 25,81% от общего числа. По словам Бекматова, наиболее активно голосуют по-прежнему жители южных регионов и города Оша.

На прошлом референдуме к этому часу на участки пришли почти 27% избирателей, пишут РИА «Новости».