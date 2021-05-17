Разъяренный Реджеп Эрдоган проклял европейскую страну за поднятый флаг

Политика

Власти Австрии подняли флаги Израиля над некоторыми государственными зданиями в знак поддержки в конфликте с сектором Газа. Это действие вызвало резкую реакцию со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана. Выступая в Анкаре, он проклял власти Австрии.

«Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера, - заявил Эрдоган. - Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства — значит отождествлять себя с террором».

Турецкий президент предположил, что таким образом австрийцы попытались «заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев».

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц пояснил, что флаг Израиля над зданием его администрации был вывешен как жест солидарности. По его словам, «террористические атаки», которые осуществляются из сектора Газа «заслуживают самого решительного осуждения». Его примеру последовало австрийское министерство иностранных дел, передаёт РИА «Новости».

Напомним, с 10 мая в сторону Израиля из сектора Газа было выпущено уже более 3,5 тысяч ракет. Из них около 500 ракет упали на территории самого анклава. Значительную часть ракет перехватила израильская система противовоздушной обороны «Железный купол». По последним данным, от ракетного обстрела в Израиле погибло десять человек, ответный удар Тель-Авив стоил сектору Газа 212 жертв.