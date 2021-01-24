Разведку США уличили в скупке баз данных о своих гражданах

Политика

Разведывательное управление Пентагона покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении и перемещениях людей без судебного ордера.

Как оказалось, с 2018 года сотрудники управления в рамках пяти расследований начали отслеживать передвижения американцев с помощью купленной базы данных, пишут Известия.

Таким образом, в действующем законодательстве страны вскрылась лазейка. Власти обязаны запрашивать ордер, чтобы телефонные компании передавали данные о местоположении своих клиентов, но могут просто купить те же данные у посредников без разрешения суда.