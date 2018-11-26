Разведка России нашла нового руководителя

С большой вероятностью начальником Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ станет вице-адмирал Игорь Костюков.

С 23 ноября 2018 года он пребывает в статусе «исполняющего обязанности», но, по прогнозам деловых российских СМИ, в ближайшее время будет принято решение о назначении «флотского» руководителем ГРУ.

«Загадочные» смерти

Согласно сообщению Минобороны РФ, 22 ноября от продолжительной болезни скончался начальник военной разведки РФ Игорь Коробов, который в 2017 году получил звание генерал-полковника и Золотую Звезду Героя Российской Федерации. Коробов возглавлял военную разведку с 2 февраля 2016 года.

По понятным причинам о Коробове мы знаем немного. Будущий руководитель ГРУ родился 3 августа 1956 года в Вязьме (Смоленская область). В 1977 году он окончил с отличием лётное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища. В военную разведку он попал в 1980 году, где успешно рос по карьерной лестнице и «много лет» работал нелегалом за рубежом.

Известно, что Коробов отучился в Военной академии Генштаба, а перед назначением на должность начальника ГРУ работал первым заместителем своего предшественника Игоря Сергуна, курируя зарубежные резидентуры (стратегическое направление). Коробов находился в санкционном списке США. Несмотря на это, в январе 2018 года он вместе с другими руководителями спецслужб РФ — Сергеем Нарышкиным (СВР) и Александром Бортниковым (ФСБ) — совершил визит в США, где встретился с директором ЦРУ Майком Помпео.

Ряд СМИ обратили внимание на тот факт, что Коробов стал вторым скоропостижно скончавшимся начальником ГРУ. Генерал-полковник Игорь Сергун умер 3 января 2016 года в результате обширного инфаркта, проработав на своей должности менее пяти лет.

После смерти Коробова соцсети заполонили всевозможные конспирологические версии (убийство, отравление, гибель в секретных командировках). По словам ветерана спецслужб, согласившегося на правах анонимности пообщаться с «Русской Планетой», появившиеся в Интернете предположения не имеют отношения к реальности.

«Абсолютно бессмысленно искать в этих трагических совпадениях какой-то потаённый смысл или некие «загадочные обстоятельства». Понятно, что работа военного разведчика (и особенно начальника ГРУ), мягко говоря, очень ответственная и нервная. Конечно, на здоровье она может сказываться самым непосредственным образом. Можно лишь предположить, что этот фактор был основным. Но Минобороны нашей страны и любой другой страны мира не обязано отчитываться перед обществом о подобных инцидентах», — пояснил собеседник РП.

«Секретный» адмирал

Игорь Костюков может стать первым выходцем из ВМФ, который займёт должность начальника ГРУ РФ. Он родился 21 февраля 1961 года в Амурской области. В СМИ не сообщается, какой военно-морской вуз закончил Костюков. Известно лишь, что он учился в Военно-дипломатической академии и принял участие в сирийской операции.

Костюков, как и его предшественники, был включён в санкционный список США. Как сообщают зарубежные СМИ, нынешний начальник ГРУ, пребывая в должности заместителя Коробова, якобы причастен к организации кибератак на государственные ведомства Соединённых Штатов и кампании по вмешательству в выборы президента США.

Из открытых данных известно, что на публике Костюков выступал лишь один раз. Это произошло в апреле 2018 года на VII Московской конференции по международной безопасности. В своём докладе он раскритиковал стремление Вашингтона к глобальной гегемонии.

По мнению вице-адмирала, «в роли одного из главных инструментов проведения внешней политики Вашингтона выступают американские авианосные ударные группы». Наиболее мощную группировку, как подчеркнул Костюков, Вашингтон сосредоточил в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Она насчитывает порядка 400 тыс. человек.

«Усиление политического давления и демонстрация боевой мощи уже не раз доказывали свою бесперспективность и приводили лишь к возникновению вооружённых конфликтов. Практические результаты применения Вашингтоном принципа «мир посредством силы» мы имеем возможность наблюдать в горячих точках на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — сообщил Костюков.

Работа над ошибками

Последние годы с повестки дня западных медиа не сходит обсуждение двух тем, которые связывают с ГРУ — атаки хакерских группировок на различные сайты и сервера ведомств США, ОЗХО и WADA, а также отравление перебежчика, экс-полковника военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На Западе за ГРУ закрепилась репутация некомпетентной спецслужбы, которая совершает элементарные ошибки.

Причина утери профессионализма военной разведки РФ, как полагают за рубежом, заключается в деградации подготовки кадров в 1990-е годы и в поручении сотрудникам ГРУ не свойственных им задач. Например, кибератаки преследовали исключительно политические цели, а это компетенция политической разведки, то есть СВР.

Специализация ГРУ — это сбор и обработка информации о зарубежных вооружённых силах. В основном ГРУ занимаются вербовкой и работой с агентурой, отслеживанием передвижения военной техники и войск иностранных государств, перехватом секретных документов, которые могут сообщать о планах военного командования, подготовке военных операций, разработке и производстве новейшего оружия. Нередко сотрудниками ГРУ являются представители дипкорпуса в стране пребывания.

Также в компетенцию военной разведки входит ликвидация за рубежом врагов национальной безопасности РФ. Например, 13 февраля 2004 года в Дохе (Катар) в результате подрыва автомобиля был убит одиозный главарь чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев. По горячим следам власти эмирата задержали двух сотрудников российского посольства. Глава МИД РФ Игорь Иванов признал, что они являются сотрудниками спецслужб РФ. Зарубежные СМИ утверждают, что россияне служили ГРУ.

Собеседник РП отметил, что подобные операции — это исключительная мера, которая применяется крайне редко, так как сопряжена с большим риском в случае провала, осложнением политических отношений с зарубежным государством и колоссальной шумихой в СМИ. По его словам, чаще всего ликвидаторы «действуют тихо» и по согласованию с властями страны пребывания, «если это, конечно, возможно».

«Понятно, что Британия никогда не дала бы согласие на ликвидацию Скрипаля. Но вся загвоздка в том, что никакого видимого смысла его убирать не было, тем более таким способом. Сейчас можно сказать только то, что в деле Скрипаля есть белые пятна, причём как в российской, так и в британской легендах. Если же всё-таки наши ребята «наследили» (а мы об этом можем только гадать), то остаётся надеяться, что соответствующие выводы уже были сделаны, и при Костюкове ошибки не повторятся», — резюмировал источник.

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