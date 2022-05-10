Разведка назвала условия для применения ядерного оружия Россией
Спецслужбы Соединённых Штатов исходят из того, что ядерное оружие Россия применит только в случае угрозы самому существованию страны. При меньших вызовах подобный приказ президент РФ Владимир Путин не отдаст. Такую оценку риску ядерного конфликта дала глава Национальной разведки США Эврил Хейнс во время слушаний в конгрессе.
«Мы продолжаем считать, что президент Путин, вероятно, санкционирует применение ядерного оружия, только если будет воспринимать ситуацию как экзистенциальную угрозу российскому государству или режиму», — заявила она директор Нацразведки конгрессменам.
По оценкам ведомства, применяемая российским официальными лицами «ядерная риторика» используется как инструмент сдерживания. Так Москва стремится ограничить США и другие западные страны от увеличения поставок вооружения Украине.
Хейнс предупредила, что руководство РФ может провести крупные учения с ядерным вооружением. На это Москва может пойти, если решит, что США игнорируют его угрозы, передаёт «Газета.ру».