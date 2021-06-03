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Политика
Разведчики России и Беларуси объединятся для противостояния «деструктивной деятельности Запада»
3 июня, 2021 23:17
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Kremlin Pool/Global Look Press
Служба внешней разведки России и КГБ Беларуси договорились вести совместную работу по противостоянию «деструктивной деятельности Запада».
Решение об этом принято в ходе встречи глав ведомств двух стран Сергея Нарышкина и Ивана Тертеля, сообщает БелТА.
По словам Нарышкина, спецслужбы России и Беларуси усилили аналитическое и информационное сотрудничество. Глава СВР сообщил, что в наличии имеется «большой объем информации. При этом аналитические документы доходят до руководства страны, сообщает РИА «Новости».
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