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Политика
Разрыв отношений между Беларусью и Украиной оказался не за горами
18 июня, 2021 20:38
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Eduard Kislinsky/Russian Look/Globallookpress
В парламенте Украины зарегистрировали проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Беларусью.
Об этом заявил соратник Петра Порошенко Алексей Гончаренко. В случае принятия документа, две страны будут связываться лишь по вопросам беженцев и политзаключенных.
Поводом для подобных мер стал тот факт, что для расследования дела Романа Протасевича, Минск привлек органы из непризнанной Луганской Народной Республики. По словам Гончаренко, фактически это означает признание Беларусью ЛНР.
Как сообщает gazeta.ru, в проекте постановления содержится официальный отказ считать президентом Беларуси Александр Лукашенко.
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