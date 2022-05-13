Новости – Политика
Политика
Разминировать украинские поля будут польские полицейские
13 мая, 2022 19:28
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IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMO
Польша разработала компромиссный вариант оказания международной помощи Украине для скорейшего возвращения в сельскохозяйственную отрасль пахотных территорий.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак предложил сформировать международный отряд саперов для оперативного разминирования пахотных территорий, на которых после проведения российской спецоперации осталось множество неразорвавшихся боеприпасов. Поля нужны для посевной – Украина остается одним из главных экспортеров зерна в страны Западной Европы и Ближнего востока.
Для того, чтобы МИД РФ не воспринял саперов как военную помощь Украине, Мариуш Блащак предложил использовать для работ специально обученных полицейских, - сообщает «Lenta.ru».
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