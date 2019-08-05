Как разгоняют митинги в разных странах

В субботу 3 августа в Москве прошли массовые митинги. По оценкам «экспертов», на них не набралось достаточно человек, чтобы перебить фестиваль шашлыков в Парке Горького. На самом деле, только задержанных на «прогулках» набралось больше тысячи.

Люди много жалуются — полицейские и росгвардейцы ломали митингующим конечности и жестоко их избивали. Мы решили посмотреть на опыт других стран и понять, как митинги разгоняют за пределами России.

1. Америка безразличная

Арнав Гупта — тридцатилетний житель Мэрилэнда, США, поджег себя прямо перед зданием белого дома. Неизвестно, против чего он протестовал, но решение полицейских офицеров было жестоким — они не стали тушить его, пока не поняли, что спасти его не удастся.

А мы, затаив дыхание, следим за голодовкой Соболь.

2. Франция слезоточивая

«Желтые жилеты» во Франции маршируют уже в 22 раз подряд. На этот раз протесты перекинулись из Парижа в провинциальную Тулузу. Несмотря на небольшой размах мероприятия, полиция вовсю применяет водяные пушки и слезоточивый газ.

А у нас даже резиновых пуль нет.

3. Весь мир против масок

Мало кто знает, но маску Гая Фокса на митинге надеть не получится не только в России: за сокрытие лица на митингах в Германии можно получить год тюрьмы, а Испания за такую сообразительность оштрафует на 30 000 евро.

Канада применяет более жесткие меры: там «масочники» не увидят свет целых десять лет. На родине всё мягче — за сокрытие лица вас максимум удалят с митинга.

4. Венесуэла — резиново-жестокая

В протестующего 16-летнего Руфо Шакона выстрелили 52 раза. Хоть пули были и резиновые, 12 из них попало подростку в глаза. Теперь мечту о том, чтобы стать программистом ему придется отставить.

Все ещё сочувствуете переломанным ногам на митингах?