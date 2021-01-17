Разгневанные штурмом Капитолия конгрессмены требуют ответов от спецслужб США

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Палаты представителей Конгресса США развернулась масштабная кампания в пользу тщательного расследования причин беспорядков в Капитолии.

Соответствующее письмо представители четырех комитетов разослали директорам американских спецслужб. Письмо содержит просьбу о предоставлении данных об обеспечении безопасности 6 января, в день беспорядков.

Представители комитетов по разведке, внутренней безопасности, надзору и судебного комитета намерены выяснить, что было известно правоохранителям о готовящихся беспорядках. С этой целью, у ФБР и службы Национальной разведки запрашиваются данные брифингов и личные документы, передает «Интерфакс».