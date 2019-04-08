Расследование ФАН о выборах на Мадагаскаре спровоцировало BBC на ложь
Расследование ФАН о выборах на Мадагаскаре спровоцировало BBC на ложь

Бездоказательные факты снова перевесили на Россию

Компания ВВС попыталась опровергнуть расследования Федерального агентства новостей о вмешательстве США в выборы на Мадагаскаре с помощью наспех сделанного ролика.

Из ниоткуда

ФАН обращается в своих расследованиях к определенным личностям, таким как, например, военные Абрахам Джеймс и Мэтью Везерингтон, которых уличили в участии в информационных атаках на голосование.  Издание публикует отчет «фабрики троллей», работавшей под руководством USAID.  ВВС в то же самое время пытается опровергнуть серьезное расследование фотографией светлокожих людей с ноутбуками в кафе.

Можно сказать, что ФАН проводит масштабное расследование и «накрывает» целую сеть по вмешательству в выборы на Мадагаскар. На острове помимо вышеперечисленного зафиксирован еще и подкуп кандидатов через американского политтехнолога Уильяма Алдерсона.

В ответ на это ВВС предъявляет второе «доказательство», где на снимке «российские политтехнологи» пьют пиво в баре.

Отвечая на вопрос, кто несет ответственность за действия тех самых «политтехнологов», ВВС называет имя Евгения Пригожина, который, по их мнению, может стоять за работой таинственных россиян.

Цент?

Все было бы достаточно смешно, если бы не было печально.  Сотрудники ВВС забыли, в какую сторону они должны работать и абсолютно запутались  с показаниями относительно сроков нахождения «русских туристов» на Мадагаскаре.

Андрей Сошников, петербургский сотрудник ВВС даже предположил, что люди действительно являлись просто туристами.

Сотрудники же избирательных штабов и экс-кандидат в президенты сообщают, что им якобы должны были дать деньги русские, но так и не дали. ФАН делает вывод, что деньги-то, скорее всего, они получили от сотрудников ВВС, благодаря чему проамериканское издание получило столь удобные показания.

Где логика?

Никто никогда не узнает, появлялись ли за кадром какие-либо высказывания против «расследования» ВВС. Видно только, что на камеру журналисты получают строгие, заранее отрепетированные беседы с малагасийцами.

Именно таким образом ВВС сделало попытку противопоставить реальным фактам слова первых попавшихся мадагаскарцев, а документам  - фотографии людей с ноутбуками.

Проявив типичную жилку проамериканского СМИ, ВВС напрочь отказалось принимать информацию об участии США в мадагаскарских выборах. Зато, проявив недюжинную «смекалку» и выдав абсолютно бездоказательные «факты», они «повесили всех собак» на русских. Впрочем, уточнив, что ничего противозаконного они не делают.

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