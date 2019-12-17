«Расследование» Короткова против «Патриота» заказал Михаил Ходорковский

Федеральное агентство новостей подготовило третью часть расследования о «Новой газете», ранее необоснованно обвинившей медиагруппу «Патриот» в организации провокаций против юриста ФБК Любови Соболь в преддверии выборов в Мосгордуму.

Информационная атака на «Патриот» и ФАН стала следствием использования «Новой газеты» заочно осужденным в РФ Михаилом Ходорковским с целью ведения медиавойны. В основу «расследования» за авторством скандально известного журналиста Дениса Короткова легла информация от политтехнолога Игоря Мангушева, якобы помогавшего медиагруппе «Патриот». Однако в беседе с ФАН Мангушев опроверг изложенное в материале «Новой газеты».

В первой части расследования агентство опубликовало телефонный разговор непосредственно с Мангушевым, который подчеркнул, что Коротков обманул читателей и переиначил факты. Во второй части расследования политтехнолог рассказал, что именно подконтрольная Ходорковскому «Новая газета» стоит за организацией провокаций против Соболь.

Мангушев передал Федеральному агентству новостей подтверждающие документы, а также аудиозапись своего разговора с директором «НГ» Алексеем Полухиным, имевшего место после публикации «расследования». Как выяснилось, за инфоатакой на медиагруппу «Патриот» стоит Михаил Ходорковский.

Полухин не стал отрицать, что Муратов и Соколов узурпировали власть в издании, а также признал свою несостоятельность в вопросе контроля Короткова. На предложение Мангушева как-то повлиять на журналиста директор ответил, что является не первым, и даже не вторым человеком в СМИ, способным принимать подобные решения.

Контроль над Коротковым есть только у Муратова и Соколова, однако они пропускают «заказуху», поскольку, как утверждает Мангушев, журналист является связующим звеном между руководством «НГ» и истинным заказчиком «расследований» - Михаилом Ходорковским.

Как известно, осевший в Лондоне олигарх не жалеет средств на поддержку так называемых оппозиционных СМИ. Многие представители либеральных изданий, включая Короткова, постоянно посещают форумы «Открытой России» в Европе, где получают от Ходорковского гранты и новые указания.

Что касается «Новой газеты», то олигарх фактически выкупил СМИ у Муратова и Соколова и превратил его в точку выхода дезинформации и заказных «расследований», посредством чего Ходорковский пытается расшатать государственный строй в РФ.