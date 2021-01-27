Политика

Американские сенаторы утвердили 58-летнего Энтони Блинкена на должность госсекретаря.

За его кандидатуру проголосовали 67 сенаторов, 11 высказались против.

Во время своего выступления перед членами профильного комитета по иностранным делам Сената неделю назад, Блинкен сообщил, что влияние России на международной арене - негативно. В 90-х года прошлого века Путин демонстрировал либеральные взгляды и был очень открытым в общении с США, говорил будущий госсекретарь. По его словам, мнение американских чиновников и дипломатов изменилось после возвращения Путина в кресло президента в 2012 году.

Как отмечает Блинкен, постепенно Путин начал видеть «руку Вашингтона» за любыми революциями и проявлениями нестабильности, сообщает РБК.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что обеспеченные российские миллиардеры причастны к отмыванию внушительных денежных сумм на Кипре и Мальте. При этом, многие из них близки к российской власти.

«Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте», - сообщил американский госсекретарь.