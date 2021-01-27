Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Рассказавший о либеральных взглядах Путина Блинкен утвержден госсекретарем США

Артем Денисов
27 января, 2021 00:01
2 мин
Артем Денисов
27 января, 2021 00:01
2 мин
Энтони Блинкен
wikimedia.org

Американские сенаторы утвердили 58-летнего Энтони Блинкена на должность госсекретаря.

За его кандидатуру проголосовали 67 сенаторов, 11 высказались против.

Во время своего выступления перед членами профильного комитета по иностранным делам Сената неделю назад, Блинкен сообщил, что влияние России на международной арене - негативно. В 90-х года прошлого века Путин демонстрировал либеральные взгляды и был очень открытым в общении с США, говорил будущий госсекретарь. По его словам, мнение американских чиновников и дипломатов изменилось после возвращения Путина в кресло президента в 2012 году.

Как отмечает Блинкен, постепенно Путин начал видеть «руку Вашингтона» за любыми революциями и проявлениями нестабильности, сообщает РБК.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что обеспеченные российские миллиардеры причастны к отмыванию внушительных денежных сумм на Кипре и Мальте. При этом, многие из них близки к российской власти.

«Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте», - сообщил американский госсекретарь.

Поделиться
ТЕГИ
США
Путин
госсекретарь
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!