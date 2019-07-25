Сотрудники Федерального агентства новостей провели собственное расследование и выяснили подробности вмешательства в российские выборы со стороны известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и группы политтехнологов, помогавших ему в этом. Именно по этой причине 57 либеральных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу так и не были зарегистрированы МГИК.

Еще в 2009 году Пригожин при помощи трех политтехнологов занялся вышеупомянутым вмешательством. На Краснопресненской набережной они арендовали помещение под штаб своей организации, а потом создали разветвленную сеть последователей – порядка пятидесяти тысяч москвичей, которые ведут активную работу во всех доступных соцсетях. Горожане делали вид, что они ярые последователи Навального.

Хитрость политтехнологов была в том, что у всех членов их сети были похожие двойники. Когда в этом году они пришли поддержать своими голосами ставленников блогера на выборах в МГД, то предоставили не свои персональные данные, а данные подставных земляков. Понятно, что руководили такой «подменой» теневые кардиналы с Краснопресненской набережной, о чем поведало общественности сетевое СМИ «Проект».

Так же РИА ФАН удалось найти косвенные доказательства того, что именно Пригожин и политтехнологи стояли за нашумевшей «фекальной атакой» на волонтеров и рекламные стенды Любови Соболь. Причем это не голословные утверждения, а результаты тщательной экспертизы. Исходя из её результатов, такими же испражнениями была облита в свое время и журналистка Латынина, и депутат украинской Рады Мустафа Найем, и даже либертарианец Михаил Светов.

Получается, что всю последнюю десятилетку политтехнологи Пригожина терроризируют столичных либералов и прочих членов околооппозиционной тусовки Москвы. Понятно, эпизоды, когда Яшин пинает кота или «наезжает» на Марию Коледу, это их рук дело. Даже голодовку Соболь сорвали именно пригожинские манипуляторы, привозя ей пиццу и хинкали.

Понятно, что у Пригожина и его штаба длинные руки - они достали и до Питера. Первым делом в Северной столице они подсадили депутата петербургского Заксобрания Максима Резника на марихуану, после чего за ним намертво закрепилось прозвище «травокур». Потом они заслали другого питерского деятеля Бориса Вишневского в Израиль, перед этим привив ему нетрадиционные плотские пристрастия.

Судя по всему, Пригожин не собирается ограничиваться лишь столицами страны. На данный момент его политтехнологи активно вмешиваются в выборы в Еврейской автономной области, в частности, в её центральном городе Биробиджане. Причем петербургский бизнесмен вышел уже и на международный уровень: у сотрудников ФАН есть список стран, где явно прослеживается стиль вмешательства пригожинских помощников.