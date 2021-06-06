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Политика
«Расширение может принести огромные выгоды». Балканские страны хотят включить в ЕС
6 июня, 2021 10:25
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European Union/Global Look Press
Спикер Европарламента Давид Сассоли предлагает включить западно-балканские страны в состав Евросоюза. Он считает, что этот шаг станет выгодным для альянса.
«Расширение может принести огромные выгоды как региону, так и Европе в целом, помогая обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент», — сказал Сассоли.
Спикер Европарламента в качестве потенциальных кандидатов на вступление в Европейский союз рассматривает Албанию, Сербию, Черногорию, Северную Македонию и Турцию.
При этом сроки присоединения ни для одной из этих стран пока не определены, пишет ТАСС.
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