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Политика

Рассекретили несостоявшееся нападение Черчилля против СССР после взятия Берлина

Лилия Караева
25 мая, 2021 14:02
2 мин
Лилия Караева
25 мая, 2021 14:02
2 мин
Уинстон Черчилль
Russian Look/Globallookpress

Великобритания рассекретила приказ премьер-министра страны Уинстона Черчилля, согласно которому британцы должны были провести боевые действия против Красной армии после Великой Отечественной войны. Наступлением планировали ослабить влияние СССР.

О документе сообщило британское издание The Telegraph. Согласно тексту, Черчилль в мае 1945 года приказал военному штабу разработать операцию «Немыслимое».

Он был возмущен позицией Иосифа Сталина, который не собирался отказываться от контроля над странами Центральной и Восточной Европы, несмотря на договоренности в Ялте.

Операция должна была начаться 1 июля 1945 года. В планах британцев было двухмесячное наступление на советские войска в Берлине и за пределами. У Великобритании были планы и карты готовящегося наступления, планировалось задействовать более 8 тысяч человек. Главнокомандующим операции выбрали генерала Джеффри Томпсона.

В итоге операцию «Немыслимое» отвергли в июне 1945 года. Причина отказа - скепсис большей части военного командования по поводу идеи.

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СССР
Великая Отечественная Война
Уинстон Черчилль
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