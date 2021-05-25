Рассекретили несостоявшееся нападение Черчилля против СССР после взятия Берлина

Политика

Великобритания рассекретила приказ премьер-министра страны Уинстона Черчилля, согласно которому британцы должны были провести боевые действия против Красной армии после Великой Отечественной войны. Наступлением планировали ослабить влияние СССР.

О документе сообщило британское издание The Telegraph. Согласно тексту, Черчилль в мае 1945 года приказал военному штабу разработать операцию «Немыслимое».

Он был возмущен позицией Иосифа Сталина, который не собирался отказываться от контроля над странами Центральной и Восточной Европы, несмотря на договоренности в Ялте.

Операция должна была начаться 1 июля 1945 года. В планах британцев было двухмесячное наступление на советские войска в Берлине и за пределами. У Великобритании были планы и карты готовящегося наступления, планировалось задействовать более 8 тысяч человек. Главнокомандующим операции выбрали генерала Джеффри Томпсона.

В итоге операцию «Немыслимое» отвергли в июне 1945 года. Причина отказа - скепсис большей части военного командования по поводу идеи.