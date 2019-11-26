Cуд отменил частную жизнь в Москве

Савеловский суд Москвы предсказуемо отклонил иск физического лица Алены Поповой, которая просила запретить использование распознавания лиц в столичной системе видеонаблюдения. Попова считает, что эта система нарушает ее право на неприкосновенность личной жизни.

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Каким образом тут затронута личная жизнь? Представим сюжет. Есть цепочка фиксаций вашего лица в 17:41 на станции метро «Охотном ряду» (раз суд московский, то и реалии московские), в 18:15 в «Кузьминках», в 18:22 заходящим там в продовольственный магазин, в 18:34 в цветочную лавку, а в 18:42 – в один из корпусов дома 60 по Волгоградскому проспекту. Выходите – без цветов! – в 22:55 и садитесь в такси. Которое везет вас домой, на Ленинградский проспект в районе «Речного вокзала», к жене и ребенку.

Полиция нравов в восторге. Да и вообще любой человек, имеющий доступ к базе распознаваний, сможет прийти к вам с этой ценной информацией и что-нибудь ненавязчиво у вас попросить за молчание.

Вы справедливо возразите, что всей этой информацией уже владеет ваш сотовый телефон, точнее, его производитель, авторы операционной системы и половины программ, а также мобильный оператор. Все они клянутся в нераспространении личных данных и, разумеется, в большинстве своем врут. Все это так. Но что делать, если вы вдруг забыли свой телефон или вытащили из него аккумулятор? Власть и рекламные агентства не будут знать, куда вы идете и что покупаете.

Вот в этом случае и поможет система распознавания лиц.

Фига в кармане

Разнообразные ужесточения контроля над гражданами везде и всегда объясняли необходимостью борьбы с преступниками. Причем объясняли, как правило, главные преступники, которых действительно раздражало, когда какая-нибудь шобла грабит их граждан. Грабить должна власть, а не гопота, рассуждают в таких случаях. Вариант «не грабить», как видим, никем не рассматривается.

Закон о сохранности личных данных принят для того, чтобы защищать от огласки дела крупных бизнесменов, топ-менеджеров, родственников чиновников и депутатов. Кормовая масса тут вообще ни при чем.

Но отказать в таких выражениях суд пока еще не может. Он вынужден избирать окольные формулировки.

Судьи, в общем, тоже люди, и московская судебная система – не самая безнадежная в России. Понятно, что решения и в столице принимаются такие, какие надо, но в подобных случаях применяется своеобразный способ признания своей неправоты, фига в кармане – это откровенный абсурд в постановлениях.

Савеловский суд использовал эту возможность в полной мере. Вот, например: «технология распознавания лиц не позволяет установить личность человека» – это реально цитата из решения суда. Что же тогда распознается, как не личность?

Формулировка о том, что у Единого центра хранения данных (ЕЦХД) «отсутствуют биометрические данные граждан», тоже ничего, кроме иронии, вызвать не может. Суд сообщает, что алгоритмы лишь сравнивают изображение с видеокамер и предоставленные правоохранительными органами фотографии, причем вероятность совпадения – всего 65%. Ну вот с Поповой совпало, но на треть могли оштрафовать кого-то другого (на самом деле нет). Каким образом при этом метрополитен собирается взимать оплату проезда по считыванию лица – непонятно. Тоже с вероятностью две трети? Что ж, будем считать, что там другая система, к которой иск не относился. Тем более что и вайфай в метро прекрасно за вами следит (с этой убойной услугой от «МаксимаТелеком» вообще рекомендуем быть осторожнее).

Но вот, например, ликсутовская контора АМПП («Администратор московского парковочного пространства») не должна была иметь доступа к базам данных граждан. При этом она совершенно спокойно, среди бела дня, группой лиц по предварительному сговору рассылает по их домашним адресам уведомления о штрафах. Есть экспертиза о незаконности подобных действий, но московским властям плевать. Ни одного штрафа за незаконную рассылку штрафов нет.

И эти люди пытаются рассказать нам, что биометрию будут «сравнивать по фотографиям»? В суде все понимают, но сделать ничего не могут. Поэтому пытаются повысить нам настроение хотя бы чудесными формулировками. К которым у юристов масса вопросов, но вопросы эти останутся чисто риторическими.

Тем более что апелляции, скорее всего, не будет. У истца сейчас совершенно другие задачи.

А истец кто?

Алена Попова – человек сложный. Распознаванием лиц она заинтересовалась не просто так, а после рассмотрения своего дела по поводу одиночного пикета около Госдумы, обошедшегося ей в 20 тысяч рублей штрафа. Пикетировать и дальше Алена хочет, а вот платить штрафы – нет (тем более что одиночные пикеты в России разрешены практически без оговорок). Между тем доказательством ее вины стала запись с камеры видеонаблюдения, где лицо было увеличено в 32 раза – это можно считать как раз следствием работы системы распознавания.

В результате темпераментная Попова стала одним из организаторов кампании «Мое лицо – мои данные» (прозрачное копирование конструкции «Мое тело – мое дело»).

Между тем в пикете она стояла не просто так и даже не совсем одна, а с картонной фигурой авторитетного депутата Леонида Слуцкого. Он тогда благодаря своей высокой мужской самооценке оказался в центре скандала, и Попова не могла не поучаствовать в защите женщин от харрасмента. Ведь главное направление ее деятельности – ликвидация домашнего насилия. На отклонение своего иска по поводу распознавания лиц она даже не отреагировала: во всех ее аккаунтах идет мощная кампания за принятие резонансного законопроекта, которого никто из его оппонентов, похоже, даже не читал.

Так что Попова до некоторой степени противоречит сама себе: она хочет, образно говоря, убрать видеокамеры с улиц, чтобы поставить их в каждую семью.

* * *

Наверное, полное покрытие городов видеокамерами с системами распознавания лиц поможет повысить раскрываемость части преступлений. Но следует помнить, что идеально безопасное место с нулевым уровнем преступности – тюрьма строгого режима, состоящая исключительно из одиночных камер. Россия явно движется по этому пути – атомизация общества, противопоставление людей друг другу искусственно инспирированными конфликтами, усиление слежки и поощрение доносительства на всех уровнях.

Мирным путем эту тенденцию не победить.