Распад Советского Союза хотят объявить главной геополитической катастрофой ХХ века
Государственная дума РФ должна признать распад Советского Союза главной геополитической катастрофой ХХ века. С такой инициативой выступила Либерально-демократическая Партия России (ЛДПР). Проект постановления с соответствующим заявлением был опубликован в базе данных Госдумы.
Представители ЛДПР убеждены, что подписанные в декабре 1991 года руководителями России, Украины и Белоруссии, так называемые «Беловежские соглашения», ознаменовали распад Советского Союза. В этом году исполняется 30-летняя годовщина подписания документа.
В связи со знаменательной датой, партия предлагает официально признать распад СССР главной геополитической катастрофой XX века.
По мнению ЛДПР, сложение с себя полномочий президентом СССР Михаилом Горбачёвым 25 декабря 1991 года стало решающим событием в истории страны. Отставка главы СССР привела к «дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве».
Постановление о признании распада СССР главной геополитической катастрофой планируется направить во все законодательные органы власти субъектов РФ, а также в правительство, Совет федерации, и президенту РФ, передаёт РИА «Новости».